Infortuni, prassi virtuose su salute e sicurezza al centro del convegno su Mog e asseverazione

Roma, 26 ott. (Labitalia) - Al via il convegno patrocinato da Inail sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'Auditorium Inail a Roma. L'incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell'ambito dell'adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.

I due documenti entrano a far parte di un pacchetto di sei norme tecniche complessive applicabili a diversi ambiti: costruzioni edili, aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di viaggio, aziende dei servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione e consulenza, aziende dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.

La pubblicazione delle norme tecniche rappresenta l'esito della collaborazione che ha visto lavorare congiuntamente all'interno della Commissione sicurezza dell'Uni, presieduta dall'Inail, l'Ebiten (Ente bilaterale ed organismo paritetico istituito da Sistema Impresa insieme a Confsal, Fesica e Fisals), Federpol, Aifos, Formedil e Fondazione Rubes Triva. Tra le organizzazioni presenti al convegno il fondo interprofessionale Formazienda, la cui governance è in capo a Sistema Impresa e Confsal, che ha sempre valorizzato la leva della formazione continua per diffondere i Mog tra le aziende promuovendo avvisi mirati di finanziamento.

Le norme promosse da Sistema Impresa col supporto dell'Ebiten sono la Uni 11857-1 e la Uni 11857-2. La prima si riferisce alle modalità di asseverazione dei Mog-Ssl nelle agenzie di viaggio, nei servizi di pulizia e disinfestazione, nelle società di formazione, consulenza, servizi al lavoro, nei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. La seconda definisce i requisiti di conoscenza, abilità autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nel processo di asseverazione.

L'asseverazione è rilasciata dagli organismi paritetici costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale nel settore di riferimento e deve rispondere ai principi di linearità, oggettività, indipendenza, terzietà.

Le norme forniscono uno strumento prezioso per il riconoscimento dell'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, alla luce della recente modifica dell'articolo 51 del decreto 8, premiano il protagonismo degli organismi paritetici che devono comunicare annualmente all'Istituto Nazionale del Lavoro e all'Inail i dati relativi al rilascio delle asseverazioni. L'obiettivo è individuare criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di premialità nella determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'Inail migliorando la prevenzione e le condizioni di tutela per i dipendenti nei luoghi di lavoro.

Il convegno intende far conoscere il percorso svolto finora dalla normazione tecnica e promuovere l'importanza di adottare e attuare nelle aziende un efficace Mog-Ssl con lo scopo di efficientare logiche, strumenti e procedure inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il convegno è suddiviso in due sessioni: un confronto istituzionale legato alle novità legislative e una sessione più tecnica, legata ai documenti tecnici pubblicati e alle esperienze maturate nell'ambito dell'asseverazione.

All'apertura dei lavori intervengono Franco Bettoni, presidente Inail; Giuseppe Rossi, presidente Uni; Berlino Tazza, presidente Sistema Impresa. Poi, la prima sessione dal titolo 'La cultura della sicurezza in evoluzione: l'importanza dei Mog-Ssl e dell'asseverazione da parte degli organismi paritetici', che prevede l'intervento di Ester Rotoli, responsabile direzione centrale prevenzione di Inail; Ruggero Lensi, direttore generale di Uni, che guida l'incontro in qualità di moderatore; Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa; Bruno Giordano, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Elena Rovera, presidente di Formedil; Angelo Curcio, presidente della Fondazione Rubes Triva; Paolo Pascucci, dell'Università di Urbino - Osservatorio Olympus.

Nella seconda sessione, 'Attività di normazione a supporto dell'operato degli Organismi Paritetici del controllo sociale sulla sicurezza sul lavoro, intervengono: Fabrizio Benedetti di Inail, anche come moderatore; Antonio Terracina di Inail; Matteo Pariscenti, direttore generale di Ebiten; Stefano Macale, direttore di Formedil; Giuseppe Murazzi, direttore della Fondazione Rubes Triva; Francesco Naviglio, segretario generale di Aifos; Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol; Annalisa Lama dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.