Infortuni, Lensi (Uni): "Norma tecnica sull'asseverazione obiettivo importante"

Roma, 26 ott. (Labitalia) - “Con la giornata di oggi si presentano le nuove norme tecniche sull'asseverazione. E' un obiettivo importante, ci abbiamo lavorato per molti anni. L'esperienza è stata avviata nel settore delle costruzioni. Oggi il passo è molto importante, perché da una prassi di riferimento riusciamo ad avere una norma tecnica. L'anno scorso è stata emanata una nuova legge che riguarda una caratterizzazione dei sistemi degli organi paritetici in modo che anche attraverso il futuro repertorio si potranno considerare i diversi settori e sviluppare eventualmente anche altre norme tecniche nell'ambito dell'asseverazione. Uni è disposizione delle imprese, delle rappresentanze e dei lavoratori affinché si possano dare degli strumenti condivisi e utili: l'obiettivo finale per tutti è la prevenzione e far discendere il numero degli incidenti sul lavoro”. A sottolinearlo Ruggero Lensi, direttore generale Uni, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l'Auditorium Inail a Roma. L'incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell'ambito dell'adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.