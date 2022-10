Pizzul (Finish): "Italiani più attenti al risparmio idrico"

25 ottobre 2022 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - “Le abitudini degli italiani mostrano una maggiore attenzione al risparmio idrico. Ad esempio, rispetto al 2020, quando abbiamo lanciato il progetto di sensibilizzazione 'Acqua nelle nostre mani', il numero di persone che ha smesso di sciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie è aumentato del 7% con un impatto di litri salvati che equivale a 11 miliardi di litri. Direi che il consumatore sta rispondendo ai nostri appelli”. Così Margherita Pizzul, responsabile del progetto “Acqua nelle nostre mani”, a margine della presentazione della Guida Turistica ai Deserti d'Italia, un'iniziativa inserita proprio all'interno del programma portato avanti da Finish con lo scopo di proporre un uso più diligente dell'acqua.

“Acqua nelle nostre mani è un progetto inserito all'interno del brand Finish che vuole far nascere consapevolezza attorno a problemi come il cambiamento climatico e il rischio desertificazione - spiega Pizzul - Vogliamo dare alle persone dei consigli su come cambiare la propria impronta idrica. Ad esempio, usare la lavastoviglie permette, rispetto al lavaggio a mano, di risparmiare 110 litri d'acqua ogni volta. Va utilizzata senza lavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, quest'azione permette di risparmiare 38 litri d'acqua”.

La Guida Turistica ai Deserti d'Italia, realizzata insieme al fotografo di fama internazionale Gabriele Galimberti, mostra come i deserti, concettualmente lontani ed esotici per l'Italia, stiano sempre più diventando triste realtà in molte zone della penisola, flagellate negli anni dal costante aumento delle temperature, dalla carenza di precipitazioni e da terreni ormai non più abituati ad assorbire correttamente l'acqua piovana.