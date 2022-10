Consorzio mozzarella bufala campana Dop: "Buon lavoro a ministro Lollobrigida"

25 ottobre 2022 a

Roma, 25 ott. (Labitalia) - “Al neo ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, giungano i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà avviare al più presto una interlocuzione proficua con il mondo delle eccellenze agroalimentari italiani, come la nostra mozzarella di bufala campana Dop”. Lo dichiara il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, a nome dell'intero Consiglio di amministrazione.

“La Bufala Campana - prosegue Raimondo - rappresenta il primo prodotto a marchio Dop del Centro-Sud Italia, una filiera che è motore economico di intere aree del Mezzogiorno. Al ministro Lollobrigida chiediamo di far fronte da subito alle difficoltà economiche delle aziende per non vedere vanificato il lavoro fatto in questi anni, che ha portato la filiera bufalina a una costante crescita sia in Italia che all'estero".

"La Mozzarella di Bufala Campana è un simbolo dell'Italia nel mondo e nel nostro Consorzio il ministro troverà sempre la massima disponibilità al dialogo, al confronto e alla piena collaborazione, nel comune interesse di tutelare e promuovere il made in Italy”, conclude.