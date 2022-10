Covid: Ecdc, 'variante Bq.1 circola in Europa, diventerà presto dominante'

21 ottobre 2022 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Sta circolando in Europa la variante Bq.1, che insieme alla sottovariante Bq.1.1 diventerà dominante nel vecchio continente da metà novembre- inizio dicembre, contribuendo a un aumento di casi di Covid-19 a breve. Questo lo scenario previsto dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), nell'aggiornamento epidemiologico su Covid pubblicato oggi.

La famiglia Cerberus, come è stata ribattezzata Bq.1.1, diventerà il ceppo dominante in Europa all'inizio dell'inverno. A segnalare la maggiore circolazione di Bq.1 nell'ultima settimana sono Francia (19% sequenze), Belgio (9%), Irlanda (7%), Paesi bassi (6%) e Italia (5%). Studi preliminari di laboratorio condotti in Asia indicano che Bq.1 ha la capacità di eludere in modo considerevole la risposta del sistema immunitario. Tuttavia, secondo dati attualmente disponibili, anche se limitati, non ci sono prove che Bq.1 sia associata a una maggiore gravità dell'infezione rispetto a Omicron Ba.4/Ba.5.