VEMlive, il ritorno in presenza dell'evento simbolo di Vem Sistemi

Fiorano (Mo), 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Cos'è il tempo se non uno degli indicatori della qualità della vita. Possiamo misurarlo ma continua a costituire, nella sua essenza, una sfida per la scienza, la filosofia e la letteratura e le attività umane, tra cui il lavoro. In azienda il 'Time to Value' è un parametro importante per estrarre valore duraturo dagli investimenti nei progetti aziendali. Vem sistemi, azienda specializzata nel fornire servizi e soluzioni in ambito ict per guidare le aziende lungo il percorso della trasformazione digitale, ha utilizzato proprio il concetto chiave di 'Time to Value' come tema portante di 'VEMlive 2022'. L'evento simbolo dell'azienda, tornato in presenza dopo due anni, si è svolto nella sede della Florim, a Fiorano Modenese. Un momento di incontro e confronto dedicato al futuro della tecnologia con ospiti, clienti e partner con esperienze raccontate da eccellenti esperti di settore.

“Siamo molto soddisfatti del record di iscrizioni e presenze all'evento – spiega Stefano Bossi -amministratore delegato di Vem sistemi all'apertura della sessione plenaria- questo significa che c'è un mood nuovo legato alla voglia di incontrarsi e di creare quell'alleanza di comunità che avevamo teorizzato nell'ambito del nostro ecosistema IT, un approccio necessario per fare grandi cose. La nostra storia è quello che siamo e l'abbiamo scritta investendo nelle tecnologie, nella formazione, nei talenti, con i nostri clienti, cercando di perseguire una cultura di impresa sostenibile, innovativa e inclusiva".

"Per il futuro -continua Bossi- è il momento di alzare ulteriormente la nostra visione del digitale attraverso tecnologie che ci aiuteranno a modellare il cambiamento: oggi ci muoviamo in un contesto in cui non basta più puntare sulla Twin Transition (transizione ecologica e digitale) occorre puntare sulla Triplet Transition: transizione digitale/ecologia/sociale, si tratta di un passaggio che le aziende dovranno compiere se vorranno continuare ad essere competitive.Dovremo essere più flessibili, più adattivi e veloci per accelerare l'estrazione del valore dalle nostre aziende, It's time to value!".

Moderatrice dell'evento la giornalista Rai e conduttrice della rubrica del Tg2 'Cultura Digitale' Simona Burattini che ha dato voce agli eccellenti speaker presenti, tra cui Marco Bubani, direttore innovazione di Vem sistemi che ha spiegato come puntando attraverso tre direttrici strategiche - persone, tecnologia e digitalizzazione dei processi - Vem stia investendo per ridurre il proprio 'time to value' ma soprattutto quello dei propri clienti.

Il manager ha spiegato come l'area tecnica della società, sia stata completamente riorganizzata per 'Fusion Team' multidisciplinari, elemento essenziale per poter operare su infrastrutture digitali in grado di gestire applicazioni distribuite che rappresentano oggi uno straordinario elemento di riduzione del Time to Value. Allo stesso modo, anche la digitalizzazione di processi attraverso vere e proprie piattaforme digitali concorre fortemente a migliorare il rapporto tempo/valore così importante per affrontare sfide di competitività sempre crescenti.

“Cosa significa innovare? -ha spiegato Bubani- per prima cosa significa diffondere la cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda, perché, anche se parliamo di un'azienda di tecnologia che è naturalmente proiettata all'innovazione, può essere difficile lavorare sull' innovazione trasformativa, che porta l'azienda distante dal proprio core business. Poi ci sono i filoni legati ai miglioramenti del proprio core business sul quale noi operiamo e che chiamiamo innovazione incrementale, come quella di andare a disegnare nuove architetture Ict ma più adatte a supportare applicazioni e microservizi conteinerizzati, distribuite tra cloud pubblico e cloud privato in modo completamente nuovo", ha concluso.