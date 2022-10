Covid: report Iss, incidenza sale a 504 casi su 100mila abitanti

14 ottobre 2022 a

a

a

Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - I casi Covid in Italia tornano sopra 500 su 100mila abitanti. L'incidenza settimanale a livello nazionale sale a 504/100mila nel periodo 7-13 ottobre, rispetto al dato di 441/100mila del periodo 30 settembre-6 ottobre. Lo riporta il monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.

"La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11% vs 12%)", si legge nel rapporto Iss-ministero. "Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54% vs 53%), come" pure "la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% vs 35%)".

Indice di trasmissione ancora sopra la soglia epidemica e ancora in crescita in Italia. Nel periodo 21 settembre-4 ottobre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,15-1,38), in aumento rispetto alla settimana precedente (1,18) e superiore al valore soglia. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente - si sottolinea nel report - ma si trova ancora oltre la soglia epidemica a 1,20 (1,17-1,24) al 4 ottobre, rispetto a 1,28 (1,23-1,32) al 27 settembre.