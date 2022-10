Manageritalia-Federmanager, attestati partecipazione a progetto Giotto

12 ottobre 2022 a

Firenze, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nel corso del Matching day vengono consegnati gli attestati di partecipazione al progetto Giotto 2022 (GIOvani talenti toscani) dai presidenti di Federmanager Toscana e Manageritalia Toscana. Nella stessa giornata i giovani partecipanti hanno l'opportunità di incontrare importanti aziende del territorio che aderiscono al progetto in una logica di rafforzamento del proprio organico. Ideato nel 2011 da Federmanager Toscana, a cui successivamente ha aderito Manageritalia Toscana, il progetto Giotto è arrivato alla nona edizione e si avvale oggi della collaborazione di Confindustria Firenze e Confcommercio Firenze.

Il progetto si occupa di selezionare, formare sulle competenze trasversali e far incontrare i giovani talenti neolaureati delle Università Toscane. “Un bell'esempio di collaborazione tra associazioni, università e aziende del territorio - ha dichiarato la presidente di Federmanager Melania Angotta proseguendo "In questi anni grazie ai nostri Manager volontari siamo riusciti a seguire più di 240 ragazzi e ragazze e ad aiutarli nell'inserimento del mondo del lavoro".

Per il presidente di Manageritalia Toscana Riccardo Rapezzi "Il progetto Giotto è rappresentativo di come il binomio giovani e manager possa essere vincente; la cultura del valore delle competenze propria del mondo manageriale, trasmessa alle ragazze e ai ragazzi che partecipano a Giotto è il valore aggiunto del progetto”. Il presidente Riccardo Rapezzi aggiunge: “siamo orgogliosi di come il progetto Giotto fornisca concrete opportunità di inserimento lavorativo ai neolaureati e al contempo soddisfi le esigenze delle aziende che ricercano personale qualificato".