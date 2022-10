I paesi caraibici: la COP27 si occupi dei risarcimenti

07 ottobre 2022 a

(Adnkronos) - Secondo un rapporto che riassume le conclusioni di un recente vertice, le nazioni caraibiche si uniranno per chiedere il risarcimento delle perdite e dei danni per l'impatto dei cambiamenti climatici durante la prossima conferenza sul clima dell'ONU, la COP27 che si terrà in Egitto. Le piccole nazioni insulari, che sono tra le più colpite dalle conseguenze dall'innalzamento delle temperature, stanno spingendo i Paesi sviluppati a creare uno strumento di finanziamento per le "perdite e i danni" per pagare i danni da cambiamento climatico che vanno oltre le possibilità di adattamento delle popolazioni.