Royal Caribbean International: 1.400 opportunità di lavoro per musicisti, artisti e team produzione

04 ottobre 2022 a

a

a

Roma, 4 ott. (Labitalia) - Royal Caribbean International ha annunciato 1.400 opportunità di lavoro per musicisti, artisti e team di produzione nell'intera flotta, inclusa la nuova nave Icon of the Seas, che salperà nell'autunno 2023. La più grande compagnia di crociere del mondo, con 26 navi, quasi 800 set musicali e 142 spettacoli realizzati ogni sera, ha deciso di intervenire aprendo le sue porte anche a persone dell'industria dell'intrattenimento invitandoli a unirsi al team produzione con oltre 3.000 persone.

La musica e l'intrattenimento sono al centro dell'offerta di Royal Caribbean, il che significa che c'è una vasta gamma di opportunità per artisti e addetti specializzati che vogliano contribuire alla creazione di esperienze di intrattenimento attraverso spettacoli teatrali del West End, spettacoli musicali, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio unici, acrobazie e molto altro.

Anni tumultuosi per l'industria dell'intrattenimento questi ultimi che hanno portato molti musicisti a preoccuparsi per la propria situazione finanziaria o addirittura a pensare di abbandonare del tutto la propria professione. E per questo le opportunità di carriera che offre Royal Caribbean, visto il suo programma di intrattenimento ricco e variegato, possono dare a migliaia di artisti emergenti la spinta alla carriera di cui hanno bisogno.

Secondo Nick Weir, vicepresidente senior, Entertainment, Royal Caribbean International "la musica e l'intrattenimento sono essenziali per rendere le vacanze memorabili per gli ospiti di Royal Caribbean. Continuiamo a superare i limiti e ridefinire ciò che è possibile fare nell'intrattenimento davanti a 105.000 ospiti a notte. Una scelta di opportunità di carriera a disposizione dei professionisti dello spettacolo che raggiunge le migliaia. Per continuare ad alzare il livello, stiamo ampliando il la lista dei nostri talenti composta da cantanti di prim'ordine, atleti olimpici, star di Broadway e del West End, acclamati produttori e registi, solo per citarne alcuni. Stiamo inoltre destinando sempre più risorse alla musica e all'intrattenimento per il 2023".

Il brivido della musica dal vivo e dei viaggi è innegabile sia per gli artisti che per i consumatori. Per più di 50 anni, Royal Caribbean ha preparato il terreno per incredibili vacanze in famiglia con intrattenimento di prim'ordine che rivaleggia con il West End e Broadway. Gli artisti hanno l'opportunità di sviluppare il loro talento con spettacoli continui - più sere a settimana - di fronte a un pubblico numeroso e appassionato, amante dell'intrattenimento, il tutto mentre viaggiano per il mondo. Ogni anno, fino a 25.000 artisti da tutto il mondo fanno un'audizione per Royal Caribbean inclusi molti corsi di formazione presso il centro all'avanguardia per la formazione di oltre 12.000mq a Miami.