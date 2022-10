Forum Transizione Digitale, al via la seconda edizione

04 ottobre 2022 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 6 ottobre avrà luogo la seconda edizione del Forum transizione digitale, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato alla digitalizzazione nella Pubblica amministrazione e nelle imprese. L'evento – di cui Adnkronos è Main Media Partner – si terrà presso gli studi TV Community House in Roma, con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv.

Il Forum costituisce un momento d'incontro per fare il punto sugli sforzi fatti e quelli ancora da compiere per la digitalizzazione delle istituzioni e del paese. Quali sono gli strumenti digitali più idonei per l'efficientamento della Pa? In che modo i recovery funds entrano in gioco nel processo? Quale sarà il ruolo del responsabile per la transizione digitale negli scenari post-pandemici? Questi e altri interrogativi saranno messi al centro di una mattinata di dibattiti che vedrà come protagonisti cfo e cio delle aziende, opinion leader del mondo della transizione digitale e consulenti, interessati a fare il punto su uno dei principali trend della nostra epoca.

L'evento si aprirà con una sessione phygital talk dal titolo 'Far crescere il paese con gli strumenti digitali', una sorta di ricognizione sullo stato di salute del paese in materia di digitalizzazione. Seguirà il keynote speech a cura di Tommaso Albonetti, ceo & founder di Amarena Company, dal titolo 'La genesi di un'idea: la nascita di Kuriu'. Un successivo talk show si soffermerà sul parallelismo del tutto attuale tra transizione ecologica e transizione digitale, i rimandi e i punti di contatto tra l'una e l'altra. L'evento si concluderà con un'ultima sessione phygital talk che metterà a fuoco l'importanza della consulenza B2B per i processi di digital transformation delle aziende: 'Trasformazione digitale, sta davvero cambiando il ruolo della consulenza?'. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è promosso dagli Official Partner Amarena Company e AssoRTD. Il programma della giornata è consultabile all'url: http://www.forumtransizionedigitale.it/2022/programma. Per poter seguire l'evento in diretta streaming sul canale TV, è necessario collegarsi il giorno dell'evento al seguente link: https://www.comunicazioneitaliana.tv/ .