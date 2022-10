Balocco: Alessandra Balocco nuovo presidente e ad

03 ottobre 2022 a

Torino, 3 ott. (Labitalia) - "Balocco SpA, azienda leader nel settore dolciario, comunica che Alessandra Balocco è il nuovo presidente e amministratore delegato e Assunta Pinto Balocco nuovo consigliere di amministrazione. Terza generazione della famiglia, Alessandra Balocco, entra in azienda nel 1990. L'esperienza trentennale le ha consentito, nel tempo, di conoscere tutti gli aspetti che caratterizzano la vita in Balocco; una figura importante che garantisce la stabilità nell'oggi e la continuità necessaria verso il domani". E' quanto annuncia una nota dell'azienda.

"La storia dell'azienda Balocco, iniziata nel 1927, si fonde con quella di una famiglia che condivide l'amore per il proprio lavoro, l'impegno quotidiano e che, con immutata passione, si adopera per rendere più dolce la vita di milioni di consumatori, sparsi in tutto il mondo. Questi valori guideranno l'azienda anche nel futuro: la volontà del nuovo presidente e amministratore delegato è di proseguire lungo la strada tracciata dalla famiglia, continuando a consolidare il business aziendale secondo linee guida proprie del Dna Balocco", prosegue la nota.

“Le contingenze attuali rendono questo periodo storico particolarmente complesso, una vera tempesta perfetta. Con grande orgoglio, impegno e consapevolezza, prendo il timone dell'azienda -dichiara Alessandra Balocco, presidente e ad Balocco SpA – forte della mia esperienza, certa del prezioso aiuto di mio marito Ruggero, di mia cognata Susy e del grande appoggio di collaboratori e dipendenti, assumo questo nuovo importante ruolo, in continuità verso chi mi ha preceduto, nel rispetto della nostra storia, dei nostri valori, e pronta a traghettare l'azienda verso il domani. A tal proposito, nel mese di ottobre, entrerà in azienda mia nipote Diletta, la primogenita di mio fratello Alberto". "Rimane salda la consapevolezza dell'importanza del territorio in cui l'azienda ha sede e del valore dei dipendenti che vi lavorano: un team di oltre 500 persone che mai come ora è unito e pronto ad affrontare le sfide del futuro per continuare a portare sulle tavole del mondo l'eccellenza Made in Italy di Balocco", conclude la nota.