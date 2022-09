29 settembre 2022 a

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Aumentano le vaccinazioni contro Covid-19 in Italia, con dati giornalieri che non venivano raggiunti da molte settimane: lo confermano i numeri raccolti dalla Unità per il completamento della campagna vaccinale, guidata dal generale Tommaso Petroni. Nella giornata di ieri, 28 settembre, sono state somministrate 22.914 dosi, cifra record del mese di settembre.