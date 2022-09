Svizzera, ridurre le emissioni costa 156 miliardi di dollari

16 settembre 2022 a

(Adnkronos) - Secondo uno studio di Sustainable Switzerland, la Svizzera potrebbe raggiungere l'obiettivo di dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 con un pacchetto di misure che costerebbe circa 156 miliardi di dollari. Tra le proposte figurano l'uso di veicoli elettrici, il riscaldamento ecologico e l'utilizzo di additivi organici come le alghe per ridurre le emissioni di metano del bestiame. Secondo lo studio, l'approccio attuale della Svizzera non è abbastanza ambizioso e si basa eccessivamente sulla riduzione delle emissioni all'estero.