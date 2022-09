Pronto Diploma: “Recuperare anni scolastici grazie alla didattica innovativa della Virtual High School”

16 settembre 2022 a

a

a

(Cagliari 16 settembre 2022) - L'istituto propone percorsi personalizzati, il supporto costante dei docenti e materiali digitali preparati appositamente

Recuperare anni di studio persi o intervenire prima di correre il rischio di essere bocciati e ottenere il diploma in qualsiasi indirizzo di scuola superiore. È possibile grazie a Pronto Diploma Virtual High School, la prima e unica scuola superiore virtuale della Sardegna. “I segreti sono l'uso proficuo degli strumenti tecnologici e l'attenzione al percorso formativo” spiega la titolare dell'istituto, che sottolinea il valore del metodo educativo della scuola.

Il valore aggiunto portato dalla tecnologia, a ben vedere, è doppio: da una parte la piattaforma di Pronto Diploma permette di sfruttare e valorizzare le competenze tecnologiche che i nativi digitali usano già nella vita quotidiana e dall'altra è possibile superare i limiti fisici e di tempo, che spesso impediscono ai ragazzi e agli adulti lavoratori di seguire un percorso scolastico tradizionale. Quello di Pronto Diploma, quindi, è “un modello formativo efficace ed inclusivo, capace di offrire un importante sostegno anche ai ragazzi italiani che risiedono all'estero”.

L'istituto permette di scegliere fra i principali indirizzi delle scuole secondarie: i licei - dal classico allo scientifico (comprese le opzioni scienze applicate e sportivo), dal linguistico a scienze umane - gli istituti tecnici, con 10 diversi indirizzi, e fra i professionali l'alberghiero, quello per i servizi alla sanità e assistenza sociale. L'obiettivo? Portare la scuola dallo studente, affinché possa seguire il percorso didattico secondo le proprie esigenze, con serenità e con la garanzia di avere un supporto costante e continuo.

Le lezioni si svolgono online, su una piattaforma appositamente studiata, dal lunedì al venerdì. Gli allievi hanno a disposizione il calendario scolastico annuale, sempre aggiornato con il link per accedere ad ogni lezione e, se assenti, possono recuperare la lezione dalla registrazione messa a loro disposizione dall'insegnante. La piattaforma è organizzata per classi in base ai diversi corsi di studio e ciascuna è dotata di un registro scolastico, che consente alle famiglie di essere aggiornate sulla partecipazione dei propri figli. L'altro vantaggio derivante dall'uso della piattaforma online è che le famiglie non devono acquistare i libri: si studia sul materiale digitale selezionato e preparato per dai docenti, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Maggiori informazioni al sito https://www.agenziamelis.it/

Contatti: https://www.agenziamelis.it/