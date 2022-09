Sanità: cure palliative, a Roma corso gratuito per medici famiglia

15 settembre 2022 a

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Far conoscere le cure palliative ai medici di famiglia. La Fondazione Antea, ente non profit che da oltre 30 anni eroga assistenza sanitaria in cure palliative ai malati inguaribili, apre le porte della sua sede di Roma per un corso di formazione gratuito. L'obiettivo è dare informazioni e fornire utili strumenti per la gestione del paziente in fase avanzata di malattia, e offrire consigli pratici per la comunicazione e l'attivazione di un percorso di assistenza in cure palliative. Sono aperte le iscrizioni al corso che si terrà nei mesi di ottobre e novembre 2022 presso il Centro Antea a Roma in piazza Santa Maria della Pietà 5, al Padiglione 22 (zona Monte Mario).

Fondazione Antea riserva ai medici la possibilità di scegliere quando partecipare al corso scegliendo tra quattro date. Il corso si svolgerà sempre di sabato mattina, a ottobre il primo o il 15 del mese, e a novembre il 5 o il 26. I docenti sono tutti in organico presso la Fondazione Antea. "Crediamo nel ruolo fondamentale del medico di medicina generale per la cittadinanza, figura di riferimento non solo dal punto di vista medico, ma anche per l'ascolto, l'empatia, il dialogo e il rapporto di fiducia che crea con i propri pazienti - spiegano dalla Fondazione Antea - E' spesso la figura alla quale ci si affida anche solo per un 'consiglio'. Questo corso nasce con l'idea di mettere a disposizione la nostra esperienza nel campo delle cure palliative per fornire strumenti utili a riconoscere un paziente che può essere indirizzato a un percorso di cure palliative, per migliorare la sua qualità di vita laddove le cure attive non siano più utili alla sua guarigione o laddove si rischi un accanimento terapeutico".

Per tutte le informazioni sul corso contattare la segreteria dell'Ufficio Formazione Antea: 06.303321, [email protected], www.antea.net.