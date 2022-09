Il climate change verso "territori inesplorati di distruzione"

14 settembre 2022 a

(Adnkronos) - Il cambiamento climatico si sta "dirigendo verso territori inesplorati di distruzione": l'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU António Guterres, in occasione della pubblicazione di un report scientifico condotto dall'Organizzazione meteorologica mondiale, che avverte come il mondo stia andando nella direzione sbagliata. Con le concentrazioni di gas serra che continuano ad aumentare nell'atmosfera e i leader mondiali che non riescono ad adottare strategie per contenere il riscaldamento globale, la Terra si sta avvicinando a un pericoloso punto di non ritorno climatico.