09 settembre 2022 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Sono 15.543 i nuovi contagi Covid in Italia oggi, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 137.133 tamponi, con un tasso di positività dell'11,3%. In calo i ricoveri pari a 4.017, 133 in meno da ieri; le terapie intensive occupate sono 172, 13 in meno.