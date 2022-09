06 settembre 2022 a

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Sono 24.855 i nuovi casi di Covid e 80 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. Sono 202.240 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 12,3%. In calo i ricoverati con sintomi (-107 da ieri, per un totale di 4.459) e stabili le persone in terapia intensiva (185).