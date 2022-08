L'Africa riceve pochi fondi per l'adattamento

16 agosto 2022 a

(Adnkronos) - Secondo un report della Climate Policy Initiative l'Africa riceve solo il 12% dei finanziamenti necessari per gestire l'impatto dei cambiamenti climatici, conclusioni che aumentano la pressione sulle nazioni ricche affinché facciano di più. Infatti sono necessari circa 250 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi africani a passare a tecnologie più ecologiche e ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico, ma i finanziamenti nel 2020 sono stati appena 29,5 miliardi di dollari. La questione sarà probabilmente al centro delle discussioni della COP27 che si terrà in novembre in Egitto.