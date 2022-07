Mestieri, Cameo italiano: dal liutaio al lattoniere gli artigiani più ricercati in Italia

27 luglio 2022 a

a

a

Roma, 27 lug. (Labitalia) - Sono 10 gli antichi mestieri artigiani più ricercati. Emerge da un'indagine effettuata da Espresso Communication per Cameo italiano sulle principali testate di settore. 1) Conciatore di pelli: l'industria conciaria italiana è un'eccellenza manifatturiera conosciuta in tutto il mondo: tramite il processo di lavorazione si rende la pelle ed il cuoio un prodotto adatto all'uso quotidiano e durevole nel tempo.

2) Liutaio: mestiere nato nell'epoca barocca, il liutaio si occupa di costruire e restaurare strumenti ad arco (come violini e violoncelli) e a pizzico (liuti, chitarre e mandolini). In Italia la culla di quest'arte è a Cremona mentre in Europa è rinomata la produzione artigianale di Granada.

3) Maestro incisore su conchiglia e corallo: artigianalità tipica di Torre del Greco, la creazione del cammeo su conchiglia e corallo ancora oggi viene affidata alle sapienti mani di maestri artigiani che lavorano la materia secondo tecniche e tradizioni che hanno attraversato secoli di storia.

4) Ricamatrice a mano: dalle mercerie alle grandi aziende, l'Italia si è sempre contraddistinta nel mondo per la qualità e il pregio delle ricamature per abbellire o impreziosire ogni tipologia di tessuto: lino, seta, lana, cotone.

5) Impagliatore: l'artigiano esperto nella lavorazione della paglia e del vimine crea sedie, cestini di varia grandezza e contenitori per damigiane. Mestiere tornato alla ribalta anche grazie alla riparazione delle sedute delle sedie che vengono prodotte industrialmente.

6) Tessitore: sono diverse le aziende alla ricerca di tessitori in grado di utilizzare i telai per realizzare prodotti finiti direttamente dai filati. Una particolare categoria sono gli arazzieri che tramite un'antica tecnica di lavorazione realizzano pregiati articoli di tappezzerie per adornare le pareti.

7) Bombonierista: la riscoperta della manualità avviene anche attraverso le cerimonie. Gli italiani non hanno mai rinunciato a celebrare le proprie tradizioni (matrimoni, cresime, battesimi) e sempre di più le bomboniere sono delle piccole creazioni artigianali legate ad un momento felice.

8) Ornatista: l'artigiano specializzato in opere e lavori di pura ornamentazione è sempre stato una figura richiesta nel campo dei modellatori, intagliatori e incisori: grazie alle sue doti manuali è in grado di perfezionare e rendere unico un manufatto.

9) Lattoniere: sono sempre di meno gli operai specializzati che lavorano le lamiere con utensili manuali o macchine piegatrici. I lattonieri sono in grado di realizzare lamiere, tubazioni, raccorderia e grondaie per l'edilizia e di riparare le carrozzerie delle autovetture. 10) Ramaio: sebbene la produzione industriale abbia preso il sopravvento, ci sono ancora alcuni artigiani che realizzano pezzi di artigianato (una volta era pentolame da cucina) partendo da semplici fogli di rame che vengono tagliati, modellati con un martello e infine saldati tra loro.

L'antica arte dell'incisione a mano su cameo sta vivendo una grande riscoperta da parte dei più giovani: una tradizione secolare originaria di Torre del Greco dove sono presenti famiglie che da generazioni tramandano i segreti di questa antica tecnica di lavorazione. Un'arte conosciuta e apprezzata in tutto il mondo nei diversi ambiti della creatività, fino al design, alla moda e all'arte contemporanea.

Per questo è stato promosso da Assocoral (l'Associazione nazionale produttori di corallo e cammei) un comitato per candidare questa artigianalità a 'patrimonio culturale immateriale Unesco' accompagnato da tutta la categoria e dalle istituzioni e dalla società torrese.

“E' fondamentale intraprendere un percorso condiviso assieme agli istituti scolastici che possa portare all'incontro formativo tra le imprese artigiane del territorio e i giovani favorendo, al tempo stesso, l'occupazione”, afferma Gino Di Luca, fondatore di Cameo italiano, azienda leader specializzata nella creazione di camei su conchiglia.

“In un mondo - spiega Gino Di Luca - dove la digitalizzazione e l'industrializzazione del gioiello hanno portato sul mercato oggetti prodotti in serie tutti uguali, il cameo di Torre del Greco rappresenta cultura, identità e unicità: è la rivincita del lavoro artigianale, dell'incisione a mano e della creatività Ogni gioiello che creiamo nei nostri laboratori è unico e irripetibile: stiamo parlando di una tecnica di lavorazione che è la stessa da oltre cent'anni che ripercorre valori e tradizioni della nostra terra”.

All'interno di Cameo Italiano sono presenti oltre 40 maestri incisori e per ogni nuovo assunto è previsto un periodo di affiancamento: grazie a questo percorso strutturato di crescita professionale, i ragazzi potranno imparare da vicino le tecniche di lavorazione e l'uso degli strumenti tecnici prima di diventare a tutti gli effetti dei maestri incisori e realizzare le proprie creazioni che poi saranno vendute in tutto il mondo.

Cameo Italiano rappresenta solo un esempio di molte piccole e medie imprese che sono alla ricerca di profili altamente specializzati: i distretti conciari in Toscana, Veneto e Campania cercano conciatori per la lavorazione delle pelli; nelle aziende tessili mancano ricamatrici a mano ed esperte di uncinetto; intagliatori del legno, ornatisti del marmo e decoratori manuali sono sempre richiesti per le loro abilità manuali.