Sport e Salute e Ita, sconti e agevolazioni per milioni di iscritti

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Ita Airways e Sport e Salute hanno annunciato la convenzione a sostegno dello sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività sportiva, con sconti e agevolazioni per 13 milioni di iscritti. In particolare, per tutte le federazioni, organismi sportivi, asd e ssd, compresi i rispettivi tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) uno sconto del 20% sui biglietti individuali in classe economica per le destinazioni nazionali ed internazionali del proprio network, e del 10%, in classe economica, per i viaggi intercontinentali. "L'accordo tra Sport e Salute e Ita Airways dà un sostegno concreto alle societa sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva, per organizzare le loro trasferte", ha spiegato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute. "Quel 20 cento di sconto sui voli conta tanto sul bilancio di una società sportiva dilettantistica. Oggi con Ita chiudiamo il cerchio del pacchetto mobilità per lo sport", ha aggiunto il numero uno di Sport e Salute, alla presentazione oggi a We Sport Up al Foro Italico della convenzione con la compagnia aerea.

"Per lo sport italiano è una giornata importante perché fra qualche minuto saranno annunciati gli avvisi pubblici per gli 80 mln per gli organismi sportivi per i progetti che potranno promuovere, per giovani, categorie fragili, over 65, avviamento allo sport e per la formazione. Ringrazio il sottosegretario Vezzali per questa opportunità che diamo a tutto il mondo dello sport. E' poi c'è questo accordo strategico con Ita, importante per tutto lo sport italiano, siamo i paladini dello sport di base", ha sottolineato Cozzoli. "Con questi 80 mln vogliamo fare presto, il termine per la presentazione dei progetti è il 9 settembre. Siamo certi che insieme a tutti gli organismi sportivi realizzeremo azioni concrete per promuovere il diritto allo sport per tutti e di tutti".

L'amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Fabio Lazzerini, ha sottolineato come "Sport e Salute è una porta che apre a un mondo di milioni di iscritti a società sportive. Vogliamo essere anche noi vicini alle comunità". "Con Vito Cozzoli ci conosciamo da anni, abbiamo un rapporto di lavoro, amicizia e stima reciproca. Questo è un accordo importante che unisce spirito e valori. Vedete l'azzurro dappertutto, è il blu Savoia delle Nazionali. Lo stesso nostro nome viene dallo sport originariamente. Quando abbiamo deciso di fare questo ulteriore strappo di innovazione a Ita abbiamo aggiunto Airways per far capire cosa facciamo a livello internazionale. Le cose belle dello sport sono che non bisogna mai dare per scontato nulla, amare la competizione e voler vincere rispettando l'avversa. come facciamo nel nostro business. Voliamo al 99,9%, siamo i primi come puntualità, e andiamo benissimo come performance di riempimento. Continuando a cercare di migliorarci si ottengono risultati, grazie al gioco di squadra".