Sport e Salute: Cozzoli, 'oggi avvisi pubblici per 80 mln per organismi sportivi'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Sono felice di accompagnare il processo di una nuova e bella compagnia come Ita Airways. Per lo sport italiano è una giornata importante perché fra qualche minuto saranno annunciati gli avvisi pubblici per gli 80 mln per gli organismi sportivi per i progetti che potranno promuovere, per giovani, categorie fragili, over 65, avviamento allo sport e per la formazione. Ringrazio il sottosegretario Vezzali per questa opportunità che diamo a tutto il mondo dello sport. E' poi c'è questo accordo strategico con Ita, importante per tutto lo sport italiano, siamo i paladini dello sport di base". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e Ad di Sport e Salute alla presentazione con Ita Airways della convenzione a sostegno dello sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività sportiva. "Con questi 80 mln vogliamo fare presto, il termine per la presentazione dei progetti è il 9 settembre. Siamo certi che insieme a tutti gli organismi sportivi realizzeremo azioni concrete per promuovere il diritto allo sport per tutti e di tutti", ha spiegato Cozzoli.

"Noi dobbiamo essere tutti contenti che lo sport abbia altre risorse a disposizione per crescere. Questi 80 milioni sono per la diffusione della pratica sportiva, la crescita dello sport di base, ma allargandosi la piramide sportiva è chiaro che cresceranno le eccellenze dell'alto livello. Quindi tutti noi dobbiamo essere contenti e grati al governo per averci dato questa ulteriore iniezione finanziaria per il mondo dello sport che vuole crescere. Sport e Salute vuole accompagnare e favorire la crescita dello sport", ha concluso il presidente e ad di Sport e Salute.