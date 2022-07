Fi: Carfagna, 'varcato il Rubicone, no a salti nel buio'

26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - Sull'addio a Forza Italia "tirerò le somme a breve" ma "mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna? O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando chi era contrario, e decidere cosa fare di conseguenza?". Lo dice Mara Carfagna a 'Repubblica'.

"La mancata fiducia a Draghi indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista", spiega la ministro del Sud. "Dal 20 luglio il Rubicone è stato varcato. È stata fatta una scelta di totale discontinuità con la nostra storia e con le nostre relazioni europee e occidentali", spiega Carfagna che poi sottolinea: "Sono rimasta sulla sponda dove sono sempre stata. Di fronte a un bivio tra sottomettermi a una visione che non è la mia e rispettare quella in cui ho sempre creduto, non ho avuto alcun dubbio. In questo momento la priorità è mettere in sicurezza il Paese, non esporlo a salti nel buio".