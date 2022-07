Elezioni: Serracchiani, 'agenda sociale perno della proposta Pd'

26 luglio 2022 a

a

a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "E' l'agenda sociale il perno della proposta al Paese del Pd". Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, nel corso dell'intervento alla direzione nazionale del partito.

"L'Italia è oggi alle prese con una grave crisi sociale ed economica. Cinque milioni e mezzo di poveri, più di quattro milioni di lavoratori che non arrivano a fine mese: sono numeri terribili. E poi salari bloccati da 30 anni, con una differenza inaccettabile con il resto d'Europa. Inflazione a livelli degli anni '80. La questione sociale è decisiva. Il senso profondo della nostra proposta al Paese per il 2027 per una società più giusta è coniugare sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, la strada per assicurare sviluppo e giustizia sociale", ha aggiunto.