Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il centrodestra ha tre leader in campo, più altri amici, chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno fiducia sceglie. Oggi come faccio a dirlo? La mia ambizione è di essere il più scelto, per me sarebbe un onore prendere in mano il Paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 a proposito del'intesa sulla premiership nel centrodestra.