Elezioni: Orlando, 'proposta Pd parla al Paese per dare risposte forti'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Quella indicata da Enrico Letta è "una piattaforma che parlando al Paese e' in grado di dare una risposta forte". Lo ha detto Andrea Orlando a margine della Direzione del Pd.

Dal segretario "sono arrivate parole d'ordine chiare: lotta alle diseguaglianze sociali, difesa e protezione del lavoro, la transizione ecologica, l'esigenza di salvaguardare il pianeta, la lotta a non cancellare anni di diritti delle donne, protezione delle persone fragili", ha spiegato il ministro del Lavoro sottolineando anche il fatto che "il segretario ha dato delle coordinate come condizioni per costruire una interlocuzione con altri soggetti politici".