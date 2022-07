Elezioni: Letta, 'nessun pentimento sul Conte bis, e lavoro con il M5s, abbiamo servito il Paese'

26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Per tre anni abbiamo servito il Paese. Se non fosse stato il lavoro con i 5 stelle non ci sarebbe stato il governo Draghi. Nessun pentimento, quello che ha fatto il Pd con scelte intelligenti, accompagnando l'evoluzione del M5s ha contribuito alla nascita del governo Draghi. Il Conte bis ha aiutato il Paese a uscire dalla pandemia e ha trattato e ottenuto Next generation Ue". Lo ha detto Enrico Letta in Direzione.