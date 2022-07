26 luglio 2022 a

a

a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Farò di tutto per essere all'altezza del mandato che mi date. Non sarà facile, non abbiamo interlocutori semplicissimi. La partita è costretta nei tempi, in una situazione particolare". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche in Direzione.