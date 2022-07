26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Con Forza Italia abbiamo lavorato bene anche a livello europeo, poi c'è stata la decisione di sciogliersi nella Lega, un punto di non ritorno per future collaborazioni con loro. Ma se non convinciamo una parte di elettori che hanno votato lì sarà difficile giocarsela con gli astensionisti". Lo ha detto Enrico Letta in Direzione.