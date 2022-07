26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Al di fuori del trio dell'irresponsabilità dobbiamo parlare e verificare se possono essere stipulate alleanze meramente elettorali. Perchè questa legge non è il Mattarellum, non porta a coalizioni ma solo ad alleanze elettorali". Lo ha detto Enrico Letta in Direzione.