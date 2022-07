26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. O vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi"; "la scelta e' fra noi e Meloni". LO ha detto Enrico Letta in Direzione.