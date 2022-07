26 luglio 2022 a

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Abbiamo non il vento a favore, abbiamo una apertura di credito che la società italiana è disposta a darci a seconda di come ci comportiamo con i linguaggi, le scelte, le liste, le modalità con cui andiamo a elezioni. Dipende da cosa faremo noi". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche in Direzione.