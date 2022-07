Lombardia: Mattinzoli lascia Fi e Fontana si riserva eventuali decisioni su assessorato

25 luglio 2022 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Alessandro Mattinzoli, assessore alla Casa e Housing sociale in Regione Lombardia, lascia Forza Italia. Il coordinatore provinciale di Brescia del partito di Silvio Berlusconi ha comunicato stamane la sua decisione e il governatore lombardo Attilio Fontana ha fatto sapere, tramite una nota diffusa dalla presidenza della Regione Lombardia, di "riservarsi di effettuare le necessarie verifiche e di comunicare in tempi brevi eventuali decisioni in merito".