Incidenti: Anas, scontro bus-auto con un ferito, traffico bloccato su Ss 340 'Regina' nel comasco

25 luglio 2022 a

a

a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al chilometro 11,080, sulla strada statale 340 'Regina', in località Laglio (Como). Lo comunica l'Anas, precisando che nel sinistro, che ha coinvolto un autobus e un mezzo leggero, si registra un ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.