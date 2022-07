Ferrovie: via libera Regione Lombardia a progetto quadruplicamento Milano-Pavia

25 luglio 2022 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Via libera dalla Regione Lombardia al progetto definitivo per il 'quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia - prima fase (da Milano Rogoredo fino a Pieve Emanuele)' e la 'velocizzazione della linea storica Milano - Genova tratta Milano-Pavia'. Lo stabilisce, nell'ambito della specifica procedura di conferenza di servizi avviata da Rfi, una delibera proposta dal presidente e approvata dalla Giunta regionale con il concerto dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e dell'assessore regionale al Territorio e Protezione civile.

L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha evidenziato che il potenziamento della linea Milano-Pavia è fondamentale per incrementare efficienza e regolarità del servizio, perché consentirà di separare le diverse tipologie di trasporto ferroviario: da una parte treni suburbani e regionali; dall'altra treni interregionali e a lunga percorrenza e treni merci. Ridurre le interferenze tra i diversi flussi di trasporto significa rendere più fluida la circolazione e aumentare la capacità della linea. Con il suo parere, Regione ha posto forte attenzione alla capacità del progetto di assicurare il miglioramento dei servizi e alla necessità di limitare gli impatti nella fase di cantiere. Grazie a questo progetto, viene precisato dall'assessorato regionale al Territorio, l'istituzione regionale si fa promotrice di un'iniziativa fondamentale, con il duplice obiettivo di offrire un servizio efficiente per i fruitori della tratta ferroviaria e, allo stesso tempo, tutelare l'area di pubblico interesse dal punto di vista paesaggistico con interventi mirati allo scopo di garantire i caratteri di naturalità del paesaggio circostante.

Il progetto di quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo - Pavia ha un'estensione di 28,6 chilometri. L'intervento è suddiviso in due fasi funzionali: il quadruplicamento della tratta da Milano Rogoredo a Pieve Emanuele per circa 11 chilometri e il quadruplicamento della tratta da Pieve Emanuele a Pavia per circa 17 chilometri. L'opera ha un costo totale di 900milioni di euro, di cui 264,50milioni di euro per la prima fase, ovvero quella da Milano Rogoredo a Pieve Emanuele.