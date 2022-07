Elezioni: Borghi (Pd), 'dialogo con tutti quelli che hanno votato la fiducia a Draghi, no a pregiudizi'

25 luglio 2022 a

Roma, 25 lug (Adnkronos) - "È tempo di un dialogo in nome dell'interesse nazionale, senza pregiudizi e sapendo che c'è una novità importante: pezzi significativi di mondo moderato non accettano la deriva sovranista del centrodestra, e chiedono una risposta europeista, e per questo sono nostri interlocutori". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, deputato del Pd.

"La politica non e' aritmetica, ma concretizzazione di valori e idee per risolvere i problemi. Altrimenti diventa confusa rincorsa per il potere, fine a se stesso. Serve coerenza: per questo è tempo del dialogo con tutti coloro che mercoledì hanno votato la fiducia a Draghi", sottolinea Borghi sempre su Twitter.