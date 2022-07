Calcio: Branchini, 'Cr7 ha rifiutato proposta di 2 anni a 125 mln a stagione da club arabo'

25 luglio 2022 a

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Cristiano Ronaldo? Andrà nella squadra che gli darà più possibilità di vincere la Champions League". Lo ha detto il procuratore e intermediario Giovanni Branchini ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Ha fatto capire di non avere obiettivi economici, è disposto a ridursi in modo sensibile lo stipendio pur di far parte di un progetto ambizioso che possa consentirgli di raggiungere un altro record ai tanti che ha già messo in bacheca. Del resto Cr7 ha rifiutato una proposta assurda, anche difficile da credere, di 2 anni a 125 milioni a stagione da un club arabo", ha aggiunto.