Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Sui collegi se non c'è una alleanza si perdono tutti. Io mi candido a Roma, se la destra presenta un candidato e tutto quello che sta al centro e tutto quello che sta a sinistra presentano due o tre candidati non si vince". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda, su La7.