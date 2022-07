Tennis: Djokovic giocherà con il Team Europe alla Laver Cup di Londra

22 luglio 2022 a

Londra, 22 lug. (Adnkronos) - Novak Djokovic ha confermato che si unirà a Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray e giocherà per il Team Europe nella Laver Cup di quest'anno. La formazione da sogno dell'Europa, capitanata da Bjorn Borg, affronterà il Team World di John McEnroe nella quinta edizione della Laver Cup allo stadio O2 di Londra dal 23 al 25 settembre. Sarà la prima volta che il campione di Wimbledon Djokovic apparirà nel torneo, dal 2018 a Chicago. "È l'unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra con ragazzi contro cui normalmente gareggi e unirti a Rafa, Roger e Andy - tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi - sarà davvero momento unico nella storia del nostro sport", ha dichiarato Djokovic.

Due posti nel roster del Team Europe devono ancora essere annunciati, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime, l'americano Taylor Fritz e l'argentino Diego Schwartzman sono stati finora nominati nella rosa dei sei giocatori del Team World. L'imbattuto Team Europe si candida per il quinto trionfo consecutivo della Laver Cup dopo aver vinto a Praga 2017, Chicago 2018, Ginevra 2019 e Boston 2021. L'ex numero uno del mondo Borg ha aggiunto: "Non credo che avrei potuto immaginare di avere queste quattro icone dello sport in una squadra insieme. So che, come me, apprezzano il significato di questo momento e saranno davvero all'altezza. Ogni anno il nostro obiettivo è vincere. Con Rafa, Roger, Andy e Novak nella squadra, mi piacciono le nostre possibilità".