Governo: l'economista di Kiev, 'prossimo premier abbia stessa visione di Draghi'

22 luglio 2022 a

a

a

Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - "Draghi è un premier professionista e tecnocratico. Ed è molto utile all'Europa. Inoltre è un grande sostenitore dell'Ucraina e comprende tutte le importanti conseguenze strategiche per l'Europa a seconda di come si sviluppi la situazione in Ucraina. Speriamo che il prossimo premier sia altrettanto professionista e che la sua visione sia a lungo termine". Così all'Adnkronos Tymofii Mylovanov, presidente della Kyiv School of economics, sulla crisi di governo italiana.