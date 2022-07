Costruita per dare forma al futuro: la sede centrale di BMW festeggia il suo 50° compleanno. Prestazioni spettacolari dei ballerini verticali statunitensi BANDALOOP

22 luglio 2022 a

MONACO, 22 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il Gruppo BMW ha festeggiato oggi la sua sede centrale come icona dell'architettura di fama internazionale con la partecipazione di oltre 200 ospiti internazionali. Il discorso di apertura del vincitore del premio Pritzker Francis Kéré e la presenza di Nihal Saad, Capo del gabinetto dell'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite, hanno reso la cerimonia un evento speciale. Oltre alla performance del tenore Jonas Kaufmann, le celebrazioni si sono concluse con un evento speciale: con dodici ballerine verticali, il progetto di danza statunitense BANDALOOP ha fatto il proprio debutto in Germania proprio presso la sede di BMW. L'ensemble ha raccontato con la sua sintesi senza peso l'interazione tra architettura e danza. Insieme alla musica di Ben Juodvalkis, i ballerini di façade hanno presentato "Momentum Curve", un'esibizione esclusiva che rende omaggio a un'architettura unica.

La sede centrale del gruppo BMW, con la sua struttura sospesa, è uno degli edifici ingegneristici più innovativi del dopoguerra. Nel processo, i piani superiori sono stati prodotti per la prima volta a terra, quindi spostati verso l'alto idraulicamente sul massiccio "albero della torre" realizzato in cemento rinforzato e completato in diversi segmenti. La sede centrale del Gruppo BMW è stata completata nell'agosto del 1972. Progettato dall'architetto austriaco Professor Karl Schwanzer, l'edificio amministrativo è diventato da allora un'icona di fascino globale per Monaco e per l'azienda. La potenza innovativa del design di Schwanzer rappresenta il Gruppo BMW oggi come allora, rendendo la sede centrale dell'azienda un faro per la mobilità sostenibile del futuro. Non è solo un simbolo di successo economico, ma è anche sinonimo di scambio internazionale, pace e interculturalismo. Oggi, la "comunicazione costruita" implementata da Schwanzer indica la strada verso una nuova era di elettrificazione, digitalizzazione e circolarità.

