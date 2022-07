Anpal servizi: la presidente Cristina Tajani nominata Ad

22 luglio 2022 a

a

a

Roma, 22 lug. (Labitalia) - Il Consiglio d'amministrazione di Anpal Servizi s.p.a., nella riunione che si è tenuta oggi, ha nominato la presidente Cristina Tajani amministratrice delegata, attribuendole le deleghe operative per la gestione della società. La presidente ringrazia i consiglieri Patrizia Polliotto e Pietro Novelli per la fiducia accordata e per la fattiva e competente collaborazione dimostrata nelle decisioni assunte al fine di garantire il pieno ed efficace funzionamento della Società.

"Ho voluto un insediamento rapido del consiglio di amministrazione per garantire da subito la piena operatività dell'azienda -ha dichiarato la presidente Tajani- in un momento così complesso dal punto di vista economico, occupazionale e anche istituzionale il nostro compito è garantire continuità nelle politiche avviate, soprattutto quelle legate all'attuazione del Pnrr, attraverso il supporto tecnico alle Regioni e al Ministero. Per farlo abbiamo bisogno della motivazione e del convogliamento di tutta l'azienda, a partire dal cda per arrivare a tutte le nostre articolazioni territoriali”.

Cristina Tajani è laureata in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi e ha conseguito il dottorato in Scienze del lavoro presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è Adjunct Professor (Professore aggiunto) al Politecnico di Milano dove insegna politiche urbane. Come ricercatrice ha pubblicato articoli e volumi sui temi del lavoro, del sindacato, dello sviluppo locale, delle politiche pubbliche, mostrando particolare interesse verso i metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche, e anche per le relazioni industriali, e la sociologia economica e del lavoro. In passato Tajani ha collaborato con diverse università e centri di ricerca (università di Milano, università Bicocca, Istituto di ricerca sociale, Ufficio studi della Cgil di Milano) ed è stata Italian correspondent dell'Eiro (european industrial relations observatory) per il triennio 2007-2009. Dal 2011 a giugno 2021 assessora al Lavoro, al Commercio e al Personale del Comune di Milano e poi consigliera del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.