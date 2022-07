Al via Talent Bootcamp per formare prossima generazione di sistemisti Mainframe

22 luglio 2022 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Experis Academy, il Training Provider di ManpowerGroup focalizzato sulla formazione ad elevata verticalizzazione tecnica su Information Technology e su Technology Consulting, in partnership con Kyndryl Italia, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura It al mondo, lancia il Talent Bootcamp gratuito per diplomati e laureati per diventare sistemista mainframe. Al termine del corso di specializzazione, i candidati selezionati saranno assunti direttamente in Kyndryl Italia Innovation Services. Questo progetto di formazione fa parte di un più ampio impegno di Kyndryl sul mercato italiano, che prevede un aumento del 40% della sua forza lavoro nel Paese attraverso l'assunzione di 700 nuovi professionisti It entro la fine dell'anno.

In questo contesto, si inserisce la partnership con Experis Academy: il corso per sistemisti mainframe durerà sei settimane, dal 5 settembre al 14 ottobre, con un impegno full-time dal lunedì al venerdì per un totale di 240 ore, si terrà in modalità virtuale e alternerà momenti di formazione teorica con attività hands-on individuali e in team. Le selezioni saranno volte a individuare 20 partecipanti tra diplomati e laureati di ogni disciplina. Per candidarsi sarà sufficiente accedere all'apposita sezione sul sito di Experis Academy.

I partecipanti al corso si specializzeranno in ambito mainframe, con un focus su computer ad elevate prestazioni, dotati di grandi quantità di memoria e di processori capaci di effettuare miliardi di calcoli e transazioni in tempo reale. Il mainframe è fondamentale per supportare applicazioni ed elaborazioni ad alta intensità di dati, come database commerciali, server dedicati alle transazioni, applicazioni di gestione dei big data, analytics e machine learning.

I sistemisti specializzati in questi supercomputer, come quelli formati dal corso di Experis Academy, acquisiranno competenze in ambito mainframe che gli consentiranno di gestire le principali utilities del sistema operativo z/OS, di muoversi autonomamente all'interno dell'interfaccia Ispf e di scrivere programmi Batch in linguaggio Cobol, al fine di fornire una consulenza di alto livello traducendo le esigenze delle aziende clienti in soluzioni tecniche.

“Più di un'azienda su quattro non trova talenti con le competenze informatiche necessarie. È un problema da non sottovalutare soprattutto in ottica Pnrr, che alla digitalizzazione del Paese ha dedicato la sua prima missione e un investimento complessivo di quasi 50 miliardi. Perché questi fondi siano utilizzati in maniera efficace c'è però bisogno di professionisti con le competenze utili a realizzare la transizione digitale”, dichiara Claudia Cattaneo, Head of Experis Academy. “Grazie ai nostri corsi di formazione sarà possibile introdurre nuovi talenti e professionalità necessari per promuovere ulteriormente la competitività delle imprese del territorio nazionale e l'attuazione del Pnrr. Siamo orgogliosi che Kyndryl ci abbia scelti come partner per supportarla nel suo piano d'espansione aziendale”, aggiunge.

"La trasformazione digitale dei nostri clienti - afferma Sara Ornati, Hr Leader di Kyndryl Italia - necessita di poter contare su competenze innovative e in continua evoluzione che spesso il mercato del lavoro non è in grado di offrire. La formazione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle persone, a cui dedichiamo importanti investimenti, sono quindi un aspetto fondamentale della nostra quotidianità e degli obiettivi di crescita che ci siamo posti. Sono certo che questa iniziativa darà buoni frutti, offrendo a venti giovani con vocazione tecnologica la possibilità di iniziare un percorso, da esperti, in uno dei settori professionali più richiesti".