Ad Elvira Terranova e Toni Mira il Premio Magna Grecia Awards 2022

22 luglio 2022 a

a

a

Taranto, 22 lug. (Adnkronos) - La giornalista dell'Adnkronos Elvira Terranova e Toni Mira dell'Avvenire sono i vincitori del Magna Grecia Award&Fest 2022. La cerimonia si terrà domani sera al Parco comunale di Ginosa Marina (Taranto) alla presenza di Giuseppe Antoci, Presidente onorario della Fondazione Caponnetto, e delle autorità. Il Magna Grecia Awards & Fest è un progetto culturale nato dal premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l'operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte". Dopo le serate preludio del Magna Grecia Awards & Fest 2022 che hanno visto coinvolti esponenti di Coldiretti nella serata evento dedicata all'Agricoltura e l'ex magistrato Luca Palamara con la presentazione del suo libro: “Lobby e logge – cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia”, nella serata evento dedicato alla politica, da ieri sera il Fest è entrato nel vivo con un palinsesto ricco di contenuti e di ospiti sempre diversi, affiancando momenti d'intrattenimento e svago a occasioni di confronto e approfondimento. Ogni serata si tratteranno tematiche di grande interesse e attualità, dal lavoro alla giustizia, dalla sanità all'economia, fino al digitale e allo sviluppo economico, e si vedrà la presenza di esponenti illustri del mondo del giornalismo, della cultura, dell'imprenditoria, della politica e dello spettacolo, accanto ai quali non mancheranno le istituzioni locali.

Ieri sera a Massafra la serata evento è stata dedicata alla salute. “Covid e quarta dose, l'autunno che verrà”, con gli interventi di Fabrizio Pregliasco e di Carlo Gargiulo. Nella seconda parte della serata Alessandra Tripoli e Maria Ermaskova, ballerine professioniste di Ballando con le stelle e Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi ex concorrenti della sesta edizione del GfVip hanno parlato di “Reality e talent, dalla Tv alla piazza”. Stasera, alle ore 20.30 presso Opera Don Uva, piazzale Tempio San Giuseppe, a Bisceglie la serata sarà interamente dedicata all'Universo Salute, avendo come focus “La forza della vita”. Parteciperanno Luca Vigilante imprenditore AD Universo Salute, Giuseppe Milanese Presidente Confcoopertive Salute Italia, Diego Gastoldi atleta paraolimpico, Arturo Mariani fondatore e capitano della Roma calcio amputati, scrittore e coach in gamba, il sacerdote Don Gaetano Saracino, la conduttrice radiofonica Fiamma Satta e il pizzaiolo Raffaele Criscuolo.

Domani sera, alle ore 20.30 presso il parco Comunale di Ginosa Marina (Taranto) Pietro Senaldi, il condirettore di Libero, sarà il protagonista di una lunga intervista che avrà come titolo: “21 minuti. Il tempo della politica”. A seguire, “Sotto scorta”, con la partecipazione di Giuseppe Antoci, la testimone di giustizia Piera Aiello, Gaetano Saffiotti, Giulia Sarti, e i premiati Toni Mira, Elvira Terranova. La serata terminerà con la presentazione del libro dell'autore Gaetano Pecoraro: “Il male non è qui”.

Domenica 24 luglio, ore 20.30 presso il Palazzo Marchesale, Santeramo (Bari) Valerio Rossi Albertini, presenterà il suo libro: “Un pianeta abitabile. Come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo”. Successivamente, Walter Nudo presenterà il suo libro: “La mia vita accade per te”. Nella seconda parte della serata, intitolata: “Cinema e serie tv. La grande bellezza” parteciperanno Alessio Vassallo, Sara Lazzaro, Matteo Paolillo e Manuela Titocchia. Le serate e gli incontri proseguiranno fino al 31 luglio, con aggiornamenti costanti. Ad accompagnare, le serate del Fest, una madrina e un padrino d'eccezione: Aurora Ruffino e Fabio Mancini.