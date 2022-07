22 luglio 2022 a

Roma, 22 lug (Adnkronos) - "Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato". Lo dice Antonio Tajani, conversando con i cronisti a Montecitorio, dopo una riunione a villa Grande con il leader di Forza Italia.

"Berlusconi si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale", sottolinea tra l'altro il vice presidente di FI.