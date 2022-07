Usura: estorsioni, false fatture e spaccio, 7 arresti tra Milano e Pavia

21 luglio 2022 a

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Milano, sta eseguendo nelle province di Milano e Pavia, diverse misure cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili a vario titolo di usura ed estorsione, aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Un giro di affari di "diversi milioni di euro" che consentiva agli indagati "da un lato di poter camuffare dei prestiti di tipo usuraio o delle vere e proprie estorsioni e dall'altro di lucrare sul fisco o sullo sfruttamento di manodopera in nero".

L'attività, iniziata nel 2019, ha portato il tribunale di Milano - Sezione misure di prevenzione a emettere un decreto di sequestro a carico di uno degli attuali indagati, risultato affiliato alla 'ndrangheta in particolare all'articolazione della locale di Giussano, direttamente collegata alla locale di Guardavalle, "quale gestore di fatto, attraverso una serie di prestanome, di società cartiere che emettevano false fatturazioni al fine di mascherare altre operazioni ed attività illecite". Approfittando delle difficoltà economiche delle vittime, avrebbe prestato "ingenti" somme di denaro, nell'ordine di migliaia di euro, a tassi di interesse usurario, variabili tra il 10% e il 30% mensili. Semplice il meccanismo: piccoli imprenditori in difficoltà, con esigenze di retribuire personale assunto irregolarmente o per evadere il fisco, si rivolgevano agli indagati per ricevere somme di denaro in contante che venivano poi restituite sotto forma di assegni o bonifici a fronte di emissione, da parte delle ditte cartiere, di false fatture.

Le somme bonificate venivano a loro volta girate su altri conti e, infine, venivano prelevate giornalmente da alcuni degli indagati - deputati al ruolo di "prelevatori" - che percepivano uno 'stipendio' come se si trattasse di un lavoro stabile. Infine, le somme prelevate ritornavano agli originari prestatori. Un giro di affari che, nel solo periodo d'indagine, circa un anno, ha consentito di documentare prelievi per circa 7 milioni di euro. Per definire le cessioni di buste di danaro, utilizzavano parole in codice come "astucci o bancali". Oltre ai provvedimenti restrittivi, si sta procedendo alle perquisizioni e al sequestro preventivo di somme di denaro presenti sui conti correnti di alcuni degli indagati, dieci in tutto: tre in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.