Ucraina: moglie Zelensky, 'nostro figlio vuole fare il soldato'

Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - La First Lady ucraina Olena Zelenska afferma che la guerra in Ucraina ha fatto desiderare a suo figlio di nove anni di diventare un soldato. In un'intervista con l'emittente americana NBC , la moglie del presidente Zelensky ha affermato che ora l'unica cosa che suo figlio Kyrylo vuole è fare "arti marziali e imparare a usare un fucile".

"Prima della guerra - ha aggiunto - mio ​​figlio andava all'ensemble di danza popolare. Suonava il piano. Ha imparato l'inglese". Ma dopo l'invasione della Russia, "ovviamente vuole fare il soldato", ha detto. "Non posso riportarlo a fare arti e scienze umane. Ma ciò che vorrei davvero assicurarmi è che l'infanzia di mio figlio gli fosse restituita e che si goda la vita al massimo".