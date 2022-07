Ucraina: intelligence, 'Russia ha utilizzato fino a 60% armi alta precisione'

21 luglio 2022 a

Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - La Russia ha utilizzato fino al 60% delle sue scorte di armi "ad alta precisione". Lo ha detto il vice capo dell'intelligence ucraina Vadym Skibitsky, aggiungendo che, "come affermato dalla Federazione Russa, le scorte di sistemi missilistici Iskander e Kalibr, secondo i nostri calcoli, sono state utilizzate dal 55 al 60%".

Secondo il dirigente dell'intelligence ucraina, in dotazione all'esercito russo "restano grandi scorte di vecchie armi sovietiche, come i missili da crociera Kha-22, che sono già stati usati due volte dal territorio della Bielorussia, e altri missili da crociera, come gli Smerch e i razzi Uragan".