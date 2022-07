21 luglio 2022 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il tentativo che si sta facendo di confondere le acque, di scaricare le responsabilità gli uni sugli altri non ha senso. Le responsabilità sono molto chiare e stanno nel voto di ieri. Chi non ha dato il voto di fiducia al Governo Draghi, non può oggi applaudire Draghi. Hanno scelto di affossare Draghi, noi siamo stati dalla parte giusta della storia". Così Enrico Letta alla segreteria Pd.